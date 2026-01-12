Concert Glazz Stuff Quartet L’Escale Café Culture Café & Restaurant Landéda

Concert Glazz Stuff Quartet L'Escale Café Culture Café & Restaurant Landéda dimanche 22 mars 2026.

Concert Glazz Stuff Quartet

L'Escale Café Culture Café & Restaurant 350 Route de Ar Palud Landéda Finistère

Début : 2026-03-22 17:00:00
2026-03-22

L'Escale vous donne rendez-vous en pour des concerts et animations variés ! Venez découvrir des sessions musicales et des projections dans une ambiance conviviale. Plus d'infos à venir…   .

L'Escale Café Culture Café & Restaurant 350 Route de Ar Palud Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 90 11 

English : Concert Glazz Stuff Quartet

