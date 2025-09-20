CONCERT Glodmen en speactacle Château-Gontier-sur-Mayenne

Parc Saint-Fiacre Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 44 – 44 – 59 EUR

Début : 2025-09-20 20:00:00

2025-09-20

Plébiscité par les milliers de fans et adoubé par les médias, GOLDMEN écume les scènes en défendant fièrement le répertoire de Jean-Jacques GOLDMAN.

Porté par Alain Stevez, véritable miroir vocal du chanteur iconique, GOLDMEN redonne vie sur scène, aux titres qui ont marqué les années 1980 à 2000 et que le public connaît par cœur.

C’est troublant, c’est impressionnant France 2

Alain ne fait pas que chanter les chansons de son idole, il les incarne TF1

Objectivement, foncez eux, ils sont supers bons Eric Jean Jean / RTL

GOLDMEN, c’est Goldman sans Jean-Jacques. Gros son, exécution technique irréprochable, enthousiasme […] l’illusion est parfaite Le Monde

Un concert 100% live et 100 % tubes où chacun peut fredonner ses refrains préférés depuis Envole-moi en passant par Encore un matin ou autre Il suffira d’un signe .

A partir de 44€ | réservation sur le site https://www.213productions.fr/billetterie-213/goldmen-chateau-gontier/ .

Parc Saint-Fiacre Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire

English :

Acclaimed by thousands of fans and endorsed by the media, GOLDMEN proudly performs Jean-Jacques GOLDMAN’s repertoire.

German :

GOLDMEN, von Tausenden von Fans gefeiert und von den Medien geadelt, erobert die Bühnen und verteidigt stolz das Repertoire von Jean-Jacques GOLDMAN.

Italiano :

Acclamati da migliaia di fan e sostenuti dai media, i GOLDMEN girano il mondo difendendo con orgoglio il repertorio di Jean-Jacques GOLDMAN.

Espanol :

Aclamados por miles de fans y avalados por los medios de comunicación, los GOLDMEN recorren el mundo defendiendo con orgullo el repertorio de Jean-Jacques GOLDMAN.

