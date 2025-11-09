Concert Gloria de Mark Hayes Saint-Valery-en-Caux
Concert Gloria de Mark Hayes
Eglise Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime
Le chœur des Magiciens sera présent pour une représentation en l’église de Saint Valery en Caux à 18h00 et seront accompagnés du chœur A Trav’airs Chants de Goderville et interpréteront Gloria de Mark Hayes.
12€ par personnes .
Eglise Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie
