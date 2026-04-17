Locmaria-Plouzané

Concert Gloria de Vivaldi avec Ton Choeur à l’Ouest

Eglise Locmaria-Plouzané Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03 20:00:00

Date(s) :

2026-07-03

La Ronde Bleue vous invite à une soirée de découverte de Vivaldi, en commençant par le Stabat Mater suivi d’un concerto pour violon solo et du Gloria de Vivaldi, chanté par Ton Choeur à l’Ouest.

Ton Choeur à l’Ouest est un projet musical ambitieux, visant à inviter des chanteurs amateurs à monter de grandes œuvres du répertoire lyrique. Des musiciens et solistes professionnels ont rejoint le chœur pour ses premiers concerts en octobre 2025 avec le Requiem de Mozart lors de deux concerts qui ont rencontré un succès mérité (à l’église de Kerbonne, Brest, et la Cathédrale St Corentin, à Quimper).

Cette soirée autour de Vivaldi et du Gloria marque la deuxième année de travail du choeur, toujours sous la direction artistique et musicale de Christine Laizé.

Direction musicale et choeur Christine Laizé, Ton Choeur à l’Ouest

Musique Ensemble Louise Farrenc Violon A. Perrin, JM. Lions, Alto D. Adamopoulos, Violoncelle JB. Valfré, Contrebasse C. Paté, Hautbois A. Chamussy

Solistes Aurélie Castagnol, Christine Laizé .

Eglise Locmaria-Plouzané 29280 Finistère Bretagne +33 6 13 05 32 24

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English : Concert Gloria de Vivaldi avec Ton Choeur à l’Ouest

L’événement Concert Gloria de Vivaldi avec Ton Choeur à l’Ouest Locmaria-Plouzané a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE