Concert Gloria Vivaldi Moulins

Concert Gloria Vivaldi

Eglise du Sacré-Cœur Moulins Allier

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 17:00:00

fin : 2025-11-23 19:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Première partie oeuvres de Haendel et Vivaldi avec solistes et Ensemble Instrumental des Volcans 2ème partie Gloria de Vivaldi choeurs, solistes et Ensemble Instrumental des Volcans

Eglise du Sacré-Cœur Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 08 00 10 nathalie.brosse2@orange.fr

English :

Part 1: Works by Handel and Vivaldi with soloists and Ensemble Instrumental des Volcans Part 2: Vivaldi’s Gloria with choirs, soloists and Ensemble Instrumental des Volcans

German :

Erster Teil: Werke von Händel und Vivaldi mit Solisten und Ensemble Instrumental des Volcans 2. Teil: Gloria von Vivaldi Chöre, Solisten und Ensemble Instrumental des Volcans

Italiano :

Parte 1: Opere di Handel e Vivaldi con solisti e Ensemble Instrumental des Volcans Parte 2: Gloria di Vivaldi con coro, solisti e Ensemble Instrumental des Volcans

Espanol :

Parte 1: Obras de Haendel y Vivaldi con solistas y Ensemble Instrumental des Volcans Parte 2: Gloria de Vivaldi con coro, solistas y Ensemble Instrumental des Volcans

