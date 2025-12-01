Concert Glorious & Exo Montbéliard

Concert Glorious & Exo samedi 13 décembre 2025.

L’Axone Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Début : 2025-12-13 20:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Les deux groupes emblématiques de la louange chrétienne francophone, Glorious et Exo, s’unissent pour un concert exceptionnel.

Un mélange détonant de concert pop et de veillée de prière festive qui touche un public, très familial, qu’il soit pratiquant régulier ou occasionnel.

Une révolution pour l’Église dans sa manière de parler au monde.

Rejoignez-nous pour vivre cette soirée de louange unique et inoubliable .

L’Axone Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 93 89 86

