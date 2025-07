Concert Glorious Maxéville

Concert Glorious Maxéville dimanche 7 décembre 2025.

Concert Glorious

rue du zénith Maxéville Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 20:00:00

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Glorious impressionne d’abord par sa longévité, dans un contexte très difficile pour l’ensemble du marché du disque.

Cette longévité va de pair avec des ventes exceptionnelles pour de la musique chrétienne. Quelques-unes de leurs vidéos sur YouTube ont dépassé les 10 millions de vues. Un sésame rare pour un artiste français.

Pour Le Point, les morceaux de Glorious sont des tubes taillés pour les dancefloors . Ouest-France décrit ainsi la pop louange de Glorious ça ressemble à de la musique pop, à du rock, voire de l’électro, mais les textes parlent d’espérance, de foi, et il n’est pas rare qu’un passage de l’Evangile soit repris comme refrain .

Glorious est le groupe qui a révolutionné l’Église dans sa manière de parler au monde.

Informations et réservations sur le site internet.Tout public

rue du zénith Maxéville 54320 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 93 27 27

English :

Glorious impresses first and foremost by its longevity, in a very difficult context for the record market as a whole.

This longevity goes hand in hand with exceptional sales for Christian music. Some of their YouTube videos have exceeded 10 million views. A rare achievement for a French artist.

Le Point describes Glorious’ songs as « dancefloor hits ». Ouest-France describes Glorious?s praise pop as follows: « It sounds like pop, rock, even electro, but the lyrics are about hope and faith, and it?s not unusual for a passage from the Gospel to be used as a refrain.

Glorious is the band that revolutionized the way the Church speaks to the world.

Information and bookings on the website.

German :

Glorious beeindruckt zunächst durch seine Langlebigkeit in einer für den gesamten Tonträgermarkt sehr schwierigen Zeit.

Diese Langlebigkeit geht mit für christliche Musik außergewöhnlich guten Verkaufszahlen einher. Einige ihrer Videos auf YouTube haben mehr als 10 Millionen Aufrufe. Ein seltenes Sesam-öffne-dich für einen französischen Künstler.

Für Le Point sind die Songs von Glorious « Hits, die für die Dancefloors gemacht sind ». Ouest-France beschreibt den Pop-Lobpreis von Glorious folgendermaßen: « Es sieht aus wie Popmusik, Rock oder sogar Elektro, aber die Texte handeln von Hoffnung und Glauben, und es ist nicht ungewöhnlich, dass eine Passage aus dem Evangelium als Refrain übernommen wird ».

Glorious ist die Band, die die Kirche in ihrer Art und Weise, zur Welt zu sprechen, revolutioniert hat.

Informationen und Buchungen auf der Website.

Italiano :

Glorious colpisce innanzitutto per la sua longevità, in un contesto molto difficile per il mercato discografico nel suo complesso.

Questa longevità va di pari passo con vendite eccezionali per la musica cristiana. Alcuni dei loro video su YouTube hanno superato i 10 milioni di visualizzazioni. Un risultato raro per un artista francese.

Le Point descrive le canzoni di Glorious come « hit da dancefloor ». Ouest-France descrive così il culto pop dei Glorious: « Sembra musica pop, rock, persino electro, ma i testi parlano di speranza e di fede e non è raro che un passo del Vangelo venga usato come ritornello ».

Glorious è il gruppo che ha rivoluzionato il modo in cui la Chiesa parla al mondo.

Informazioni e prenotazioni sul sito web.

Espanol :

Glorious impresiona ante todo por su longevidad, en un contexto muy difícil para el mercado discográfico en su conjunto.

Esta longevidad va de la mano de unas ventas excepcionales para la música cristiana. Algunos de sus vídeos en YouTube han superado los 10 millones de visitas. Un logro poco común para un artista francés.

Le Point describe las canciones de Glorious como « éxitos de pista de baile ». Ouest-France describe así el culto pop de Glorious: « Suena a música pop, rock, incluso electro, pero las letras tratan de la esperanza y la fe, y no es raro que se utilice un pasaje del Evangelio como estribillo ».

Glorious es el grupo que ha revolucionado la forma en que la Iglesia habla al mundo.

Información y reservas en la web.

