Concert Glossy Raccoons à L’Usine L’Usine Saint-Pourçain-sur-Sioule
samedi 19 septembre 2026 · L'Usine · Saint-Pourçain-sur-Sioule
Informations pratiques
Saint-Pourçain-sur-Sioule
Concert Glossy Raccoons à L’Usine
L’Usine 16 rue Parmentier Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
L’Usine, complexe de loisirs, accueille le concert de Glossy Raccoons : Folk, Gospel, Rockab’ ! Une soirée musicale éclectique avec restauration sur place. Réservation conseillée.
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L’Usine 16 rue Parmentier Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 32 38 83 lusine03500@yahoo.com
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English :
L’Usine, a leisure complex, is hosting a concert by Glossy Raccoons: Folk, Gospel, Rockab’! An eclectic evening of music with on-site dining. Reservations are recommended.
L’événement Concert Glossy Raccoons à L’Usine Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Val de Sioule
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