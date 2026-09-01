Concert Glossy Raccoons à L’Usine L’Usine Saint-Pourçain-sur-Sioule

Informations pratiques

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Concert Glossy Raccoons à L’Usine

L’Usine 16 rue Parmentier Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

L’Usine, complexe de loisirs, accueille le concert de Glossy Raccoons : Folk, Gospel, Rockab’ ! Une soirée musicale éclectique avec restauration sur place. Réservation conseillée.

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L’Usine 16 rue Parmentier Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 32 38 83 lusine03500@yahoo.com

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English :

L’Usine, a leisure complex, is hosting a concert by Glossy Raccoons: Folk, Gospel, Rockab’! An eclectic evening of music with on-site dining. Reservations are recommended.

L’événement Concert Glossy Raccoons à L’Usine Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Val de Sioule