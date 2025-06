Concert GLPM Fête de la Musique – Le Kiosque Romans-sur-Isère 21 juin 2025 21:00

Drôme

Concert GLPM Fête de la Musique Le Kiosque 11 place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 21:00:00

fin : 2025-06-21 23:30:00

Date(s) :

2025-06-21

La Fête de la Musique arrive au Kiosque !



Rendez-vous samedi 21 juin pour une soirée inoubliable !



De 21h à 23h30, le groupe GLMP mettra le feu à la scène pour vous faire danser, chanter et vibrer au rythme de la musique live !

.

Le Kiosque 11 place Jules Nadi

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 92 43 92 lekiosque.romans@gmail.com

English :

The Fête de la Musique is coming to the Bandstand!



Join us on Saturday June 21 for an unforgettable evening!



From 9pm to 11:30pm, the GLMP band will set the stage on fire, making you dance, sing and vibrate to the rhythm of live music!

German :

Die Fête de la Musique kommt zum Kiosk!



Wir treffen uns am Samstag, den 21. Juni, um einen unvergesslichen Abend zu erleben!



Von 21 Uhr bis 23.30 Uhr wird die Band GLMP die Bühne zum Kochen bringen, damit Sie im Rhythmus der Live-Musik tanzen, singen und vibrieren können!

Italiano :

La Fête de la Musique arriva al Bandstand!



Unitevi a noi sabato 21 giugno per una serata indimenticabile!



Dalle 21.00 alle 23.30, la band GLMP infiammerà il palco per farvi ballare, cantare e scuotere al ritmo della loro musica dal vivo!

Espanol :

La Fiesta de la Música llega al quiosco de música



Únase a nosotros el sábado 21 de junio para disfrutar de una velada inolvidable



De 21:00 a 23:30 h, el grupo GLMP encenderá el escenario para que baile, cante y se mueva al ritmo de su música en directo

L’événement Concert GLPM Fête de la Musique Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-06-10 par Valence Romans Tourisme