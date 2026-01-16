Concert GodSpeed You! Black Emperor La Cartonnerie Reims
Concert GodSpeed You! Black Emperor
La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne
Début : 2026-04-14 20:00:00
Emblème du post rock
Entre 1997 et 2002, Godspeed You! Black Emperor redéfinit la musique protestataire avec des albums instrumentaux monumentaux — dont les classiques F#A#8 et Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven — mêlant rock de chambre, intensité émotionnelle et critique du capitalisme tardif. Leurs concerts mythiques, enveloppés de projections 16 mm et d’une esthétique visuelle singulière, forgent un mythe unique. Après un hiatus de sept ans, le groupe renait en 2010 et s’impose depuis plus d’une décennie avec des tournées triomphales et cinq albums salués unanimement. .
