Concert GodSpeed You! Black Emperor La Cartonnerie Reims

Concert GodSpeed You! Black Emperor

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 36 – 36 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 20:00:00

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Tout public

Emblème du post rock

Entre 1997 et 2002, Godspeed You! Black Emperor redéfinit la musique protestataire avec des albums instrumentaux monumentaux — dont les classiques F#A#8 et Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven — mêlant rock de chambre, intensité émotionnelle et critique du capitalisme tardif. Leurs concerts mythiques, enveloppés de projections 16 mm et d’une esthétique visuelle singulière, forgent un mythe unique. Après un hiatus de sept ans, le groupe renait en 2010 et s’impose depuis plus d’une décennie avec des tournées triomphales et cinq albums salués unanimement. .

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert GodSpeed You! Black Emperor

L’événement Concert GodSpeed You! Black Emperor Reims a été mis à jour le 2026-01-16 par ADT de la Marne