Concert Gogo Penguin + Daudi Matsiko La Sirène La Rochelle

Concert Gogo Penguin + Daudi Matsiko

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2026-02-01 18:00:00

fin : 2026-02-01

2026-02-01

GoGo Penguin, le trio de Manchester qui mêle à sa manière les influences jazz, classiques et électroniques, revient avec un nouvel album percutant, Necessary Fictions.

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr

English : Concert Gogo Penguin + Daudi Matsiko

GoGo Penguin, the Manchester-based trio who blend jazz, classical and electronic influences in their own way, return with a hard-hitting new album, Necessary Fictions.

