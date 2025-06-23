Concert Gogo Penguin avenue de Skibbereen Penmarch

Concert Gogo Penguin

avenue de Skibbereen Salle Cap Caval Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 17:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

GoGo Penguin est un groupe de jazz originaire de Manchester au Royaume-Uni. Il est composé du pianiste Chris Illingworth, du bassiste Nick Blacka et du batteur Jon Scott. Selon les critiques, ils se démarquent pour leurs rythmes imprévisibles, les mélodies contagieuses du piano, la puissance de leur basse ainsi que leurs riffs très entraînants. Apparentés au nu jazz, ils composent, partagent leurs idées et jouent avec synergie pour créer un son unique.

Invité spécial Daudi Matsiko. .

avenue de Skibbereen Salle Cap Caval Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 60 19

