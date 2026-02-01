Concert Gold

Pradines Lot

2026-02-21 20:30:00

2026-02-21

GOLD part en live…

Le célèbre groupe aux multiples tubes des années 80 et 90 arrive à PRADINES … Laissez nous chanter, Ville de Lumière, Capitaine abandonné, Calicoba, Plus près des étoiles…

Le célèbre groupe aux multiples tubes des années 80 et 90 arrive à PRADINES … Laissez nous chanter, Ville de Lumière, Capitaine abandonné, Calicoba, Plus près des étoiles… .

Rue des Escrignols Pradines 46090 Lot Occitanie

English :

GOLD goes live?

The famous band with the many hits of the 80s and 90s is coming to PRADINES? Laissez nous chanter, Ville de Lumière, Capitaine abandonné, Calicoba, Plus près des étoiles?

German :

GOLD geht live auf Tour?

Die berühmte Band mit den vielen Hits der 80er und 90er Jahre kommt nach PRADINES? Lassen Sie uns singen, Stadt des Lichts, Verlassener Kapitän, Calicoba, Näher an den Sternen?

Italiano :

L’ORO va dal vivo?

Il famoso gruppo con i tanti successi degli anni ’80 e ’90 arriva a PRADINES? Laissez nous chanter, Ville de Lumière, Capitaine abandonné, Calicoba, Plus près des étoiles?

Espanol :

GOLD llega a PRADINES?

¿El famoso grupo de los años 80 y 90 viene a PRADINES? Laissez nous chanter, Ville de Lumière, Capitaine abandonné, Calicoba, Plus près des étoiles?

