Concert GOLDMEN DE GOLDMAN A FREDERICKS GOLDMAN JONES Amiens

Concert GOLDMEN DE GOLDMAN A FREDERICKS GOLDMAN JONES

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 44 – 44 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Variété Française

Après leur tournée événement qui a rassemblé des centaines de milliers de fans à travers la France, les GOLDMEN seront de retour en 2026 pour un nouveau show 100% tubes, de l’univers de Jean-Jacques GOLDMAN à celui du trio FREDERICKS GOLDMAN JONES.

Porté par Alain Stevez, véritable miroir vocal du chanteur iconique et avec Sabrina, la voix de Carole Frédéricks, les GOLDMEN vont continuer à écumer les scènes pour le 35ème anniversaire de la tournée Frédéricks Goldman Jones. Revivez le temps d’une soirée le phénomène des années 1980 à 2000 où chacun peut fredonner ses refrains préférés depuis Envole-moi en passant par A nos actes manqués ou encore Il suffira d’un signe

Variété Française

Après leur tournée événement qui a rassemblé des centaines de milliers de fans à travers la France, les GOLDMEN seront de retour en 2026 pour un nouveau show 100% tubes, de l’univers de Jean-Jacques GOLDMAN à celui du trio FREDERICKS GOLDMAN JONES.

Porté par Alain Stevez, véritable miroir vocal du chanteur iconique et avec Sabrina, la voix de Carole Frédéricks, les GOLDMEN vont continuer à écumer les scènes pour le 35ème anniversaire de la tournée Frédéricks Goldman Jones. Revivez le temps d’une soirée le phénomène des années 1980 à 2000 où chacun peut fredonner ses refrains préférés depuis Envole-moi en passant par A nos actes manqués ou encore Il suffira d’un signe .

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 47 29 00

English :

French variety

After their eventful tour, which drew hundreds of thousands of fans across France, the GOLDMEN will be back in 2026 for a new 100% hits show, from the world of Jean-Jacques GOLDMAN to that of the FREDERICKS GOLDMAN JONES trio.

Led by Alain Stevez, the vocal mirror of the iconic singer, and with Sabrina, the voice of Carole Frédéricks, the GOLDMEN will continue to tour for the 35th anniversary of the Frédéricks Goldman Jones tour. For one evening, relive the phenomenon of the 1980s through to the 2000s, where everyone can hum their favorite refrains, from Envole-moi to A nos actes manqués and Il suffira d?un signe

German :

Französische Vielfalt

Nach ihrer Event-Tour, die Hunderttausende von Fans in ganz Frankreich zusammenbrachte, werden die GOLDMEN im Jahr 2026 mit einer neuen Show zurückkehren, die zu 100% aus Hits besteht, von der Welt des Jean-Jacques GOLDMAN bis zu der des Trios FREDERICKS GOLDMAN JONES.

Getragen von Alain Stevez, dem stimmlichen Spiegel des ikonischen Sängers, und mit Sabrina, der Stimme von Carole Frédéricks, werden die GOLDMEN auch zum 35. Jahrestag der Frédéricks-Goldman-Jones-Tour die Bühnen erobern. Erleben Sie einen Abend lang das Phänomen der 1980er bis 2000er Jahre, in denen jeder seine Lieblingsrefrains von Envole-moi über A nos actes manqués bis hin zu Il suffira d’un signe mitsummen kann

Italiano :

Varietà francese

Dopo la loro movimentata tournée che ha riunito centinaia di migliaia di fan in tutta la Francia, i GOLDMEN torneranno nel 2026 per un nuovo spettacolo 100% hits, dal mondo di Jean-Jacques GOLDMAN a quello del trio FREDERICKS GOLDMAN JONES.

Guidati da Alain Stevez, la voce dell’iconico cantante, e Sabrina, la voce di Carole Frédéricks, i GOLDMEN continueranno a calcare i palcoscenici per il 35° anniversario del tour Frédéricks Goldman Jones. Per una sera, rivivrete il fenomeno degli anni ’80 e 2000, quando tutti potevano canticchiare i loro ritornelli preferiti, da Envole-moi a A nos actes manqués e Il suffira d?un signe

Espanol :

Variedad francesa

Tras su accidentada gira que reunió a cientos de miles de fans en toda Francia, los GOLDMEN volverán en 2026 para un nuevo espectáculo 100% éxitos, del universo de Jean-Jacques GOLDMAN al del trío FREDERICKS GOLDMAN JONES.

Liderados por Alain Stevez, la voz del icónico cantante, y Sabrina, la voz de Carole Frédéricks, los GOLDMEN seguirán recorriendo los escenarios con motivo del 35 aniversario de la gira Frédéricks Goldman Jones. Por una noche, reviva el fenómeno de los años 80 y 2000, cuando todo el mundo podía tararear sus estribillos favoritos, desde Envole-moi hasta A nos actes manqués e Il suffira d?un signe

L’événement Concert GOLDMEN DE GOLDMAN A FREDERICKS GOLDMAN JONES Amiens a été mis à jour le 2025-01-10 par OT D’AMIENS