Concert Goldmen CS 81144 Montluçon

Concert Goldmen

CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon Allier

Tarif : 44 – 44 – 59 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 20:00:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Goldmen c’est l’histoire de 6 gars qui aiment la musique de Jean-Jacques Goldman…

Goldmen is the story of 6 guys who love the music of Jean-Jacques Goldman..

