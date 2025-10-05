CONCERT GOLDMEN LE CUBE Saint-Gaudens
CONCERT GOLDMEN LE CUBE Saint-Gaudens dimanche 5 octobre 2025.
CONCERT GOLDMEN
LE CUBE 2 Place du Foirail Saint-Gaudens Haute-Garonne
Début : 2025-10-05 20:30:00
fin : 2025-12-05
2025-10-05
GOLDMEN fait revivre Goldman
Plébiscité par les milliers de fans et adoubé par les médias, GOLDMEN écume les scènes en défendant fièrement le répertoire de Jean-Jacques GOLDMAN.
Porté par Alain Stevez, véritable miroir vocal du chanteur iconique, GOLDMEN redonne vie sur scène, aux titres qui ont marqué les années 1980 à 2000 et que le public connaît par cœur. Assis et numéroté .
LE CUBE 2 Place du Foirail Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 57 87
English :
GOLDMEN brings Goldman back to life
German :
GOLDMEN lässt Goldman wieder aufleben
Italiano :
GOLDMEN fa rivivere Goldman
Espanol :
GOLDMEN resucita a Goldman
