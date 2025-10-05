CONCERT GOLDMEN LE CUBE Saint-Gaudens

CONCERT GOLDMEN LE CUBE Saint-Gaudens dimanche 5 octobre 2025.

CONCERT GOLDMEN

LE CUBE 2 Place du Foirail Saint-Gaudens Haute-Garonne

Début : 2025-10-05 20:30:00

2025-10-05

GOLDMEN fait revivre Goldman

Plébiscité par les milliers de fans et adoubé par les médias, GOLDMEN écume les scènes en défendant fièrement le répertoire de Jean-Jacques GOLDMAN.

Porté par Alain Stevez, véritable miroir vocal du chanteur iconique, GOLDMEN redonne vie sur scène, aux titres qui ont marqué les années 1980 à 2000 et que le public connaît par cœur. Assis et numéroté .

