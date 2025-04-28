Concert GOLDMEN TRIBUTE 100% Goldman à Frédéricks Goldman Jones Chartres

Concert GOLDMEN TRIBUTE 100% Goldman à Frédéricks Goldman Jones Chartres dimanche 18 janvier 2026.

Concert GOLDMEN TRIBUTE 100% Goldman à Frédéricks Goldman Jones

28 Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 44 – 44 – 59 EUR

Début : Dimanche 2026-01-18 20:00:00

fin : 2026-01-18

2026-01-18

Les GOLDMEN seront de retour en 2026 pour un nouveau show 100% tubes, de l’univers de Jean-Jacques GOLDMAN à celui du trio FREDERICKS GOLDMAN JONES. Porté par Alain Stevez, véritable miroir vocal du chanteur iconique et avec Sabrina, la voix de Carole Frédéricks…

Actuellement en tournée événement, rassemblant des centaines de milliers de fans à travers la France.

Les GOLDMEN vont continuer à écumer les scènes pour le 35ème anniversaire de la tournée Frédéricks Goldman Jones. Revivez le temps d’une soirée le phénomène des années 1980 à 2000 où chacun peut fredonner ses refrains préférés de Jean-Jacques Goldman, mais aussi du trio, depuis Envole-moi en passant par A nos actes manqués ou encore Il suffira d’un signe . 44 .

28 Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

The GOLDMEN will be back in 2026 for a new 100% hits show, from the world of Jean-Jacques GOLDMAN to that of the FREDERICKS GOLDMAN JONES trio. Led by Alain Stevez, the vocal mirror of the iconic singer, and Sabrina, the voice of Carole Frédéricks…

German :

Die GOLDMEN werden im Jahr 2026 für eine neue Show mit 100% Hits aus der Welt von Jean-Jacques GOLDMAN und dem Trio FREDERICKS GOLDMAN JONES zurückkehren. Getragen von Alain Stevez, einem echten stimmlichen Spiegel des ikonischen Sängers, und mit Sabrina, der Stimme von Carole Frédéricks…

Italiano :

I GOLDMEN torneranno nel 2026 per un nuovo spettacolo 100% hits, dal mondo di Jean-Jacques GOLDMAN a quello del trio FREDERICKS GOLDMAN JONES. Guidati da Alain Stevez, specchio vocale dell’iconico cantante, e da Sabrina, voce di Carole Frédéricks…

Espanol :

Los GOLDMEN volverán en 2026 para un nuevo espectáculo 100% hits, del universo de Jean-Jacques GOLDMAN al del trío FREDERICKS GOLDMAN JONES. Liderados por Alain Stevez, espejo vocal del icónico cantante, y Sabrina, la voz de Carole Frédéricks…

L’événement Concert GOLDMEN TRIBUTE 100% Goldman à Frédéricks Goldman Jones Chartres a été mis à jour le 2025-07-30 par OT CHARTRES