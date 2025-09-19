Concert Goldmen, tribute 100% Goldman Espace Culture l’Agora Cherbourg-en-Cotentin
Concert Goldmen, tribute 100% Goldman Espace Culture l’Agora Cherbourg-en-Cotentin vendredi 19 septembre 2025.
Concert Goldmen, tribute 100% Goldman
Espace Culture l’Agora Avenue du Thivet Cherbourg-en-Cotentin Manche
Début : 2025-09-19 20:00:00
fin : 2025-09-19 22:30:00
2025-09-19
Plébiscité par des milliers de fans, adoubé par les médias et Michael Jones, GOLDMEN écume les scènes en défendant fièrement les titres qui ont marqué les années 1980 à 2000 et que le public connaît par cœur.
Un concert 100% live et 100 % tubes où chacun peut fredonner ses refrains préférés depuis Envole-moi en passant par Encore un matin ou autre Il suffira d’un signe ».
Rendez-vous à l’Espace Culture l’Agora. .
Espace Culture l’Agora Avenue du Thivet Cherbourg-en-Cotentin 50120 Manche Normandie +33 3 22 89 20 00 billetterie@ginger.fr
