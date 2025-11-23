Concert Goldmen tribute 100% Goldman Espace André Lejeune Guéret

Concert Goldmen tribute 100% Goldman

Espace André Lejeune 2 Avenue René Cassin Guéret Creuse

Tarif : 44 – 44 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

GOLDMEN c’est l’histoire de 6 gars qui aiment la musique de Jean-Jacques GOLDMAN…

Alain Stevez, véritable miroir vocal du chanteur iconique, s’impatientant du retour du géant de la variété française a décidé de prendre les devants. Il crée GOLDMEN et redonne vie, sur scène, au répertoire de son idole.

Plébiscité par des milliers de fans, adoubé par les médias et Michael Jones, GOLDMEN écume les scènes en défendant fièrement les titres qui ont marqué les années 1980 à 2000 et que le public connaît par cœur. .

Espace André Lejeune 2 Avenue René Cassin Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine

English : Concert Goldmen tribute 100% Goldman

German : Concert Goldmen tribute 100% Goldman

Italiano :

Espanol : Concert Goldmen tribute 100% Goldman

L’événement Concert Goldmen tribute 100% Goldman Guéret a été mis à jour le 2025-09-25 par OT Grand Guéret