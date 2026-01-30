Concert GoldMund et Anna Veit Théâtre du Jeu de Paume Aix-en-Provence

Concert GoldMund et Anna Veit

Samedi 11 avril 2026 à partir de 18h. Théâtre du Jeu de Paume 17 21 rue de l’Opéra Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 38 EUR

Début : 2026-04-11 18:00:00

fin : 2026-04-11

2026-04-11

Quand six musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Munich accueillent la chanteuse Anna Veit au sein de leur ensemble GoldMund, ils vous transportent dans une ambiance très cabaret !

Avec légèreté et virtuosité, cette magnifique section de cuivres évolue entre les genres arrangements millimétrés, rythmes des percussions et sonorités soul du vibraphone, ils couvrent un répertoire allant de l’expressionnisme allemand, aux classiques de la chanson française ou de l’opérette.



Dépaysement et surprises garantis ! .

Théâtre du Jeu de Paume 17 21 rue de l’Opéra Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

When six musicians from the Munich Philharmonic invite singer Anna Veit to join their ensemble GoldMund, the atmosphere turns very cabaret!

