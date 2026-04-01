Concert Gombo Chaoui Le printemps des voisins Bar Le Paul Art’s Daoulas
Concert Gombo Chaoui Le printemps des voisins Bar Le Paul Art’s Daoulas jeudi 16 avril 2026.
Daoulas
Concert Gombo Chaoui Le printemps des voisins
Bar Le Paul Art’s 1 Route de Quimper Daoulas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 21:00:00
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
Concert Blues de Gombo Chaoui (avec Johnny Montreuil). .
Bar Le Paul Art’s 1 Route de Quimper Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 20 33 05
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English : Concert Gombo Chaoui Le printemps des voisins
L’événement Concert Gombo Chaoui Le printemps des voisins Daoulas a été mis à jour le 2026-04-02 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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