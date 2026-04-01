Concert Gombo Chaoui Le printemps des voisins Bar Le Paul Art’s Daoulas

Daoulas

Concert Gombo Chaoui Le printemps des voisins

Bar Le Paul Art’s 1 Route de Quimper Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 21:00:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Concert Blues de Gombo Chaoui (avec Johnny Montreuil). .

Bar Le Paul Art’s 1 Route de Quimper Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 20 33 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Gombo Chaoui Le printemps des voisins

L’événement Concert Gombo Chaoui Le printemps des voisins Daoulas a été mis à jour le 2026-04-02 par OT LANDERNEAU DAOULAS