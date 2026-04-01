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Concert Gombo Chaoui Le printemps des voisins Bar Le Paul Art’s Daoulas

Concert Gombo Chaoui Le printemps des voisins Bar Le Paul Art’s Daoulas jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Bar Le Paul Art's

Adresse : 1 Route de Quimper

Ville : 29460 Daoulas

Département : Finistère

Début : 2026-04-16T21:00:00

Fin : 2026-04-16T

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Daoulas

Concert Gombo Chaoui Le printemps des voisins

Bar Le Paul Art’s 1 Route de Quimper Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 21:00:00
fin : 2026-04-16

Date(s) :
2026-04-16

Concert Blues de Gombo Chaoui (avec Johnny Montreuil).   .

Bar Le Paul Art’s 1 Route de Quimper Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 20 33 05 

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English : Concert Gombo Chaoui Le printemps des voisins

L’événement Concert Gombo Chaoui Le printemps des voisins Daoulas a été mis à jour le 2026-04-02 par OT LANDERNEAU DAOULAS

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