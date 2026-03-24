Concert Gommenec’h
Concert Gommenec’h dimanche 5 avril 2026.
Concert
Gommenec’h Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 16:00:00
fin : 2026-04-05 17:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Organisé par Gouan’Arts, avec le groupe Calypso, concert de musique baroque. A l’église. .
Gommenec’h 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 98 71 72 55
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English :
L’événement Concert Gommenec’h a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme Falaises d’Armor