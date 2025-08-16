Concert Good Luck Bitch Périgueux

Concert Good Luck Bitch Périgueux samedi 16 août 2025.

Boulevard Georges Saumande Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-08-16
fin : 2025-08-16

2025-08-16

Reprises pop, soul. Entre les ponts des Barris & Saint-Georges. Renseignements au 05 53 02 82 00.   .

Boulevard Georges Saumande Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00 

L’événement Concert Good Luck Bitch Périgueux a été mis à jour le 2025-07-16 par OT Communal de Périgueux