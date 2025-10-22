CONCERT GOODBYE OSTERMAN / PEONY POX au BAR’OUF Cholet

CONCERT GOODBYE OSTERMAN / PEONY POX au BAR’OUF

2 place Saint Pierre Cholet Maine-et-Loire

Début : 2025-10-22 20:00:00

fin : 2025-10-22 23:00:00

2025-10-22

SURRENDER & INHALE TOUR 2025

RDV le 22 octobre 2025 à 21h pour une soirée rock au BAR’OUF

PEONY POX

C’est en 2022 que Geo et Fred, avides de faire de la musique ensemble, partent à la recherche de mélomanes inspirés pour les accompagner.

Pierre grossit les rangs rapidement apportant son lot de guitares rock, vite rejoint par Auriane à la voix.

Peony Pox est né.

Inhale, leur premier EP sort en septembre 2024. Entre balades deprimées et riffs colériques, le groupe construit doucement son identité.

Alors que Pierre quitte l’aventure à ce moment-là, Peony Pox recrute Jérôme. Un guitariste talentueux, à l’univers plus sombre et métal.

Un nouveau souffle pour le groupe qui vous promet une multitude d’émotions et de sensations.

GOODBYE OSTERMAN

Goodbye Osterman est un quatuor porté par Raphaël Vallauri (compositeur, chant, guitare) et accompagné de Ludovic Yol (guitare), Julien Vigouroux (basse) et Franck Courty (batterie). À la fois héritier de la scène pop-punk/emo des années 2000, nostalgique nihiliste de la cold wave des années 80 et admirateur de la scène post-hardcore des années 2010, leur musique navigue entre les genres, tantôt puissante, tantôt sensible, toujours viscérale.

Octobre 2024 marque la sortie de la première partie de leur album Surrender, tandis que le second volet sortira le 4 juillet 2025. Avec déjà quatre clips, plusieurs concerts et une mini-tournée prévue à l’automne, le groupe compte bien s’imposer sur la scène rock indépendante.

Entrée à prix libre

Possibilité de réserver vos places sur notre site https://lebarouf-cholet.com

Le Bar’ouf

Burgers, Frites, Poutines et tapas, des produits frais et de la sauce maison .

goodbyeosterman@gmail.com

