CONCERT Les Lisières Gorges du Tarn Causses

Vendredi 19 décembre à 20h, les musiciens Camille Libermann (violoncelle) et Julien Buchert (flûte traversière, clarinette et clarinette basse) invitent le public à un voyage sonore entre baroque, jazz, musique classique et orientale.

Le programme proposera notamment des œuvres de J.S. Bach, W.A. Mozart, J.J. Quantz et Anouar Brahem, ainsi qu’une improvisation sur un morceau de Anouar Brahem, Parfum de gitane.

Les Lisières ne disposent pas de gradins et vous serez assis à même le sol pensez à prendre un coussin pour plus de confort.

Prix libre. Dès 10 ans. Durée 1h. Renseignements au 06 21 87 48 02 .

Les Lisières La Condamine Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 6 21 87 48 02

English :

Musicians Camille Libermann (cello) and Julien Buchert (transverse flute, clarinet and bass clarinet) invite audiences on a sonic journey through baroque, jazz, classical and oriental music.

Les Lisières has no bleachers, so you’ll be seated on the floor: bring a cushion for added comfort.

