Concert Gospel ⛪

Place de l’Église Ermenonville Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 21:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Concert Gospel avec le groupe Gospel N’Gift.

Lors de ce concert venez découvrir les plus grands classiques de Gospel ainsi que les plus beaux chants de Noël.

Un spectacle fabuleux qui vous promet de la joie, de l’énergie, de l’émotion et de nombreuses surprises …

Une magnifique occasion de célébrer les fêtes en famille avant l’heure !

Samedi 13 décembre

21h

Église Saint-Martin Ermenonville

⚠️ Places limitées

Réservation 03.44.54.05.52.

Concert Gospel avec le groupe Gospel N’Gift.

Lors de ce concert venez découvrir les plus grands classiques de Gospel ainsi que les plus beaux chants de Noël.

Un spectacle fabuleux qui vous promet de la joie, de l’énergie, de l’émotion et de nombreuses surprises …

Une magnifique occasion de célébrer les fêtes en famille avant l’heure !

Samedi 13 décembre

21h

Église Saint-Martin Ermenonville

⚠️ Places limitées

Réservation 03.44.54.05.52. .

Place de l’Église Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France +33 3 44 54 05 52

English :

? Gospel concert with the group Gospel N’Gift.

Come and discover the greatest Gospel classics as well as the most beautiful Christmas carols.

A fabulous show that promises joy, energy, emotion and lots of surprises?

A wonderful opportunity to celebrate the festive season with the whole family ahead of schedule!

? Saturday, December 13th

? 21h

? Église Saint-Martin Ermenonville

?? Limited seating

Reservations: 03.44.54.05.52.

L’événement Concert Gospel ⛪ Ermenonville a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme du Pays de Valois