Concert Gospel à l’église de Châtelaillon-Plage Eglise Sainte Madeleine Châtelaillon-Plage

Châtelaillon-Plage

Concert Gospel à l’église de Châtelaillon-Plage

Eglise Sainte Madeleine 6 rue de Barbezieux Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Plongez dans l’émotion d’un concert gospel à Châtelaillon-Plage !

Le groupe Hope se produit à l’église de Châtelaillon vendredi 30 mai à 20h pour une soirée musicale vibrante, avec participation libre.

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Eglise Sainte Madeleine 6 rue de Barbezieux Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine sandrinebaneat@orange.fr

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English : Gospel concert at Châtelaillon-Plage church

Immerse yourself in the emotion of a gospel concert in Châtelaillon-Plage!

The Hope group performs at the Châtelaillon church on Friday May 30 at 8pm for a vibrant evening of music, with free admission.

L’événement Concert Gospel à l’église de Châtelaillon-Plage Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage