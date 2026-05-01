Concert Gospel à l’église de Châtelaillon-Plage Eglise Sainte Madeleine Châtelaillon-Plage
Concert Gospel à l’église de Châtelaillon-Plage Eglise Sainte Madeleine Châtelaillon-Plage samedi 30 mai 2026.
Châtelaillon-Plage
Concert Gospel à l’église de Châtelaillon-Plage
Eglise Sainte Madeleine 6 rue de Barbezieux Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Plongez dans l’émotion d’un concert gospel à Châtelaillon-Plage !
Le groupe Hope se produit à l’église de Châtelaillon vendredi 30 mai à 20h pour une soirée musicale vibrante, avec participation libre.
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Eglise Sainte Madeleine 6 rue de Barbezieux Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine sandrinebaneat@orange.fr
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English : Gospel concert at Châtelaillon-Plage church
Immerse yourself in the emotion of a gospel concert in Châtelaillon-Plage!
The Hope group performs at the Châtelaillon church on Friday May 30 at 8pm for a vibrant evening of music, with free admission.
L’événement Concert Gospel à l’église de Châtelaillon-Plage Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
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