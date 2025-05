Concert Gospel Anne Sorgues et Gospel Morbihan – route de Locoal Locoal-Mendon, 1 juin 2025 17:00, Locoal-Mendon.

Concert Gospel Anne Sorgues et Gospel Morbihan avec Franck Le Masle (claviers) et Yanis Le Masle ( batterie)

Le 1er juin, la salle Émeraude vibrera au son du gospel, avec un concert exceptionnel organisé en soutien aux travaux de

restauration de l’église Saint-Goal de Locoal.

Anne Sorgues et Gospel Morbihan seront sur la scène d’Emeraude le 1er juin prochain. Cet événement, proposé par la commune, représente une belle occasion de mêler musique, solidarité et préservation du patrimoine communal puisque les fonds collectés

contribueront aux travaux de réfection du clocher, de la tribune et de la sacristie de l’église Saint-Goal.

Des travaux de préservation à l’église de Locoal

Une première campagne de travaux d’urgence a été menée par la commune dès 2022 pour préserver l’église et stopper les dégradations les plus critiques, constatées dans une étude de 2016 à 2017. Travaux de couverture et maçonnerie ont permis de stabiliser l’édifice et de limiter la progression des désordres structurels.Place maintenant à la phase 2. En effet, le clocher en bois et ardoises, élément rare dans la région, présente des vulnérabilités préoccupantes. La structure du clocher instable, a entrainé l’arrêt du battement des cloches depuis 2023.

Aussi, de nouveaux travaux sont envisagés avec, entre autres, la dépose et la vérification de la charpente du clocher, le remplacement de pièces endommagées ou encore la réfection des abat-sons et du sommet.

Avec ce concert solidaire, vous contribuez à la pérennité du patrimoine locoalomendonnais.

Alors venez nombreux !

À noter, il sera aussi prochainement possible de faire des dons auprès de la Fondation du patrimoine pour aider au financement des travaux

INFORMATIONS PRATIQUES

Dimanche 1er juin 17h

place assise uniquement

15 € Place en vente à la mairie, à la salle Emeraude, à la billetterie du leclerc d’Hennebont, et en ligne. .

route de Locoal Salle Emeraude –

Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 60 87

