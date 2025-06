CONCERT GOSPEL Argelès-sur-Mer 29 juin 2025 18:00

Pyrénées-Orientales

CONCERT GOSPEL 28 Rue de la Solidarité Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Début : 2025-06-29 18:00:00

fin : 2025-06-29 20:00:00

2025-06-29

Concert Gospel « Deux Choeurs pour Un Choeur »

Groupe vocal Gospel Negro Spiritual & New Gospel

sous la Direction de Monsieur Alain Martin, Chef de Choeur.

Ouverture des portes à 17h15

28 Rue de la Solidarité

Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 66 94 89 34 argelesgospelsingers66@gmail.com

English :

Deux Choeurs pour Un Choeur » Gospel Concert

Gospel Vocal Group: Negro Spiritual & New Gospel

under the direction of Mr. Alain Martin, Choirmaster.

Doors open at 5.15pm

German :

Gospelkonzert « Zwei Chöre für einen Chor »

Gospel-Vokalgruppe: Negro Spiritual & New Gospel

unter der Leitung von Monsieur Alain Martin, Chorleiter.

Öffnung der Türen um 17.15 Uhr

Italiano :

Concerto gospel « Due cori per un solo coro

Gruppo vocale gospel: Negro Spiritual e New Gospel

sotto la direzione di Alain Martin, direttore del coro.

Apertura porte alle 17.15

Espanol :

Concierto de gospel « Dos coros para un coro

Grupo vocal Gospel: Negro Spiritual & New Gospel

bajo la dirección del Sr. Alain Martin, director del coro.

Apertura de puertas a las 17.15

