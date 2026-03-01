Concert Gospel Auray
Concert Gospel Auray samedi 28 mars 2026.
Concert Gospel
Place Gabriel Deshayes Auray Morbihan
Anne Sorgues et la chorale Gospel Morbihan reviennent à l’église Saint-Gildas pour un concert gospel sous le signe du partage et de la joie. Ils seront accompagnés pour l’occasion de Franck Le Masle au clavier, Etienne Callac à la basse et Yanis Le Masle à la batterie, avec un répertoire mélant gospel traditionnel et moderne. .
Place Gabriel Deshayes Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 69 11
