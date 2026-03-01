Concert Gospel

Place Gabriel Deshayes Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Anne Sorgues et la chorale Gospel Morbihan reviennent à l’église Saint-Gildas pour un concert gospel sous le signe du partage et de la joie. Ils seront accompagnés pour l’occasion de Franck Le Masle au clavier, Etienne Callac à la basse et Yanis Le Masle à la batterie, avec un répertoire mélant gospel traditionnel et moderne. .

Place Gabriel Deshayes Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 69 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Gospel

L’événement Concert Gospel Auray a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon