Concert Gospel avec freedom choeur gospel Eglise Sainte-Marie Gardanne

Dimanche 16 novembre 2025 à 17h. Eglise Sainte-Marie 3, boulevard Bontemps Gardanne Bouches-du-Rhône

2025-11-16 17:00:00

2025-11-16

2025-11-16

L’association freedom chœur gospel de Gignac la Nerthe donne un concert à l’église Sainte-Marie à Gardanne le dimanche 16 novembre à 17h

L’entrée est de 10€ (gratuit pour les moins de 18 ans)



Informations et Réservations au 07 79 45 37 50 ou 06 68 81 33 45 .

Eglise Sainte-Marie 3, boulevard Bontemps Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 68 81 33 45

English :

The association freedom ch?ur gospel de Gignac la Nerthe gives a concert at the Sainte-Marie church in Gardanne on Sunday November 16 at 5pm

German :

Der Verein freedom ch?ur gospel de Gignac la Nerthe gibt am Sonntag, den 16. November um 17 Uhr ein Konzert in der Kirche Sainte-Marie in Gardanne

Italiano :

L’associazione freedom ch’ur gospel di Gignac la Nerthe terrà un concerto nella chiesa di Sainte-Marie a Gardanne domenica 16 novembre alle ore 17.00

Espanol :

La asociación freedom ch?ur gospel de Gignac la Nerthe ofrece un concierto en la iglesia Sainte-Marie de Gardanne el domingo 16 de noviembre a las 17.00 horas

