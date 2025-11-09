Concert gospel avec la chorale Nobody knows Quiers-sur-Bezonde

Quiers-sur-Bezonde Loiret

Début : 2025-11-09 17:00:00
Concert gospel avec la Chorale Nobody Knows à 17h; Tarif 15€   .

Quiers-sur-Bezonde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 10 58 

