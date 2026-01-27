Concert gospel avec le groupe CHOEUR GOSPEL CHALON Église de Saint Boil Saint-Boil

Concert gospel avec le groupe CHOEUR GOSPEL CHALON

Église de Saint Boil Rue de l’église Saint-Boil Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Début : 2026-02-28 17:00:00

2026-02-28

L’année dernière, ce concert à remporter un franc succès ! Cette année nous avons décidé de renouveler l’événement… Cette manifestation permet d’obtenir des fonds pour aider notre école à financer leur projet de voyage scolaire, achats de matériel scolaire ou pédagogique.

Concert gospel choeur gospel de Chalon propose un nouveau spectacle de chant dans un lieu idyllique pour la sonorisation avec buvette et crêpes ! .

Église de Saint Boil Rue de l’église Saint-Boil 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 89 95 57 apesaintboil71@gmail.com

