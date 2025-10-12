Concert Gospel avec Madiba Gospel Église Saint-Léonard Saint-Léonard-des-Bois
Concert Gospel avec Madiba Gospel
Église Saint-Léonard Rue des Alpes Mancelles Saint-Léonard-des-Bois Sarthe
Venez écouter le groupe Madiba Gospel en l’Église Saint-Léonard à l’occasion du traditionnel concert gospel à Saint-Léonard-des-Bois !
Les Amis de Saint-Léonard vous proposent le dimanche 12 octobre à 15h30 en l’église de Saint-Léonard-des-Bois leur traditionnel concert Gospel avec MADIBA GOSPEL !
« Actuellement plus de 50 choristes, nous sommes une chorale gospel amateur, basée à Laval, en Mayenne. Nous chantons le négro spiritual sous toutes ses formes, dans la joie et avec beaucoup de bonne humeur, sous la direction de notre cheffe de chœur, Amy-Marie Gardie. »
Entrée 12€ adulte / gratuit pour les moins de 12 ans.
Église chauffée. Organisé par les Amis de Saint-Léonard.
Informations au 06 08 30 62 62 ou www.lesamisdesaintleonard.org .
Église Saint-Léonard Rue des Alpes Mancelles Saint-Léonard-des-Bois 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 6 08 30 62 62 contact@lesamisdesaintleonard.org
English :
Come and listen to Madiba Gospel in Saint-Léonard Church for the traditional gospel concert in Saint-Léonard-des-Bois!
German :
Hören Sie die Gruppe Madiba Gospel in der Kirche Saint-Léonard anlässlich des traditionellen Gospelkonzerts in Saint-Léonard-des-Bois!
Italiano :
Venite ad ascoltare il gruppo Madiba Gospel nella chiesa di Saint-Léonard per il tradizionale concerto gospel di Saint-Léonard-des-Bois!
Espanol :
¡Ven a escuchar al grupo Madiba Gospel en la iglesia de Saint-Léonard para el tradicional concierto de gospel en Saint-Léonard-des-Bois!
