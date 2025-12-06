Concert Gospel Rue de l’église Baurech
Concert Gospel Rue de l’église Baurech samedi 6 décembre 2025.
Concert Gospel
Rue de l’église Eglise Saint-Saturnin Baurech Gironde
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Concert de Gospel le 6 décembre 18H à l’église Saint Saturnin de BAURECH. Concert organisé par l’association de sauvegarde des sites & monuments Baurèchais. .
Rue de l’église Eglise Saint-Saturnin Baurech 33880 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 21 31 54
English : Concert Gospel
German : Concert Gospel
Italiano :
Espanol : Concert Gospel
L’événement Concert Gospel Baurech a été mis à jour le 2025-11-05 par OT de l’Entre-deux-Mers