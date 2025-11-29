Concert gospel Boc’Heart Gospel Singers La Griotte Cerizay
Concert gospel Boc'Heart Gospel Singers La Griotte Cerizay dimanche 14 décembre 2025.
La Griotte 7 Rue du Passage des Pierres Cerizay Deux-Sèvres
Dirigé par la pétillante cheffe de chœur Anne-Marielle Comuce, le Boc’Heart Gospel Singers offre un concert festif et chaleureux en soutien à l’association France Alzheimer.
Sur réservation auprès du Conservatoire. .
La Griotte 7 Rue du Passage des Pierres Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 34 63 conservatoire@agglo2b.fr
