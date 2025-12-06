Concert Gospel Bouxwiller

Concert Gospel Bouxwiller samedi 6 décembre 2025.

Concert Gospel

5 Place du Château Bouxwiller Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-12-06 20:00:00

2025-12-06

Concert Gospel quatre musiciens accompagnent cet ensemble vocal, où plusieurs générations de chanteurs composent le chœur. Une musique jouée en live pour que le public ressente la puissance des voix et des instruments.

Noël au Pays de Hanau

Cœurs à Chœur est une chorale créée en 2011 et dirigée par Fabien Fargerel, entre gospel classique et moderne. La musique de Cœurs à Chœur traverse les époques, de la naissance du gospel à aujourd’hui.

Quatre musiciens accompagnent cet ensemble vocal, où plusieurs générations de chanteurs composent le chœur. Une musique jouée en live pour que le public ressente la puissance des voix et des instruments. Tous les concerts du chœur Gospel sont reversés au projet associatif de Noéline en Chœur.

Noéline en Chœur est une association créée par des parents après le décès de leur fille, pour offrir un lieu de répit et d’accompagnement aux enfants gravement malades. .

5 Place du Château Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 03 33 97

English :

Gospel concert: four musicians accompany this vocal ensemble, where several generations of singers make up the choir. The music is played live, so that the audience can feel the power of the voices and instruments.

German :

Gospelkonzert: Vier Musiker begleiten dieses Vokalensemble, bei dem mehrere Generationen von Sängern den Chor bilden. Die Musik wird live gespielt, damit das Publikum die Kraft der Stimmen und Instrumente spürt.

Italiano :

Concerto gospel: quattro musicisti accompagnano questo gruppo vocale, in cui diverse generazioni di cantanti compongono il coro. La musica è suonata dal vivo, in modo che il pubblico possa sentire la potenza delle voci e degli strumenti.

Espanol :

Concierto de gospel: cuatro músicos acompañan a este conjunto vocal, en el que varias generaciones de cantantes componen el coro. La música se interpreta en directo, por lo que el público puede sentir la fuerza de las voces y los instrumentos.

