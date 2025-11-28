Concert Gospel Chops

Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Plongez dans la magie de Noël avec Gospel Chops !

Le groupe vous donne rendez-vous le vendredi 28 novembre à l’église Saint-Etienne de Blénod pour un moment féérique

Billetterie en mairie (sauf samedi matin)Tout public

Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est evenement@blenod.fr

English :

Dive into the magic of Christmas with Gospel Chops!

The group invites you to join them on Friday, November 28 at Blénod’s Saint-Etienne church for a magical moment

Tickets at Town Hall (except Saturday morning)

German :

Tauchen Sie mit Gospel Chops in den Zauber der Weihnacht ein!

Die Gruppe lädt Sie am Freitag, den 28. November in der Kirche Saint-Etienne in Blénod zu einem märchenhaften Moment ein

Kartenverkauf im Rathaus (außer Samstagmorgen)

Italiano :

Tuffatevi nella magia del Natale con Gospel Chops!

Il gruppo si esibirà venerdì 28 novembre nella chiesa di Saint-Etienne a Blénod

Biglietti presso il municipio (tranne sabato mattina)

Espanol :

¡Sumérgete en la magia de la Navidad con Gospel Chops!

El grupo actuará el viernes 28 de noviembre en la iglesia Saint-Etienne de Blénod

Entradas en el ayuntamiento (excepto el sábado por la mañana)

