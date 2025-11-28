Concert Gospel Chops Blénod-lès-Pont-à-Mousson
Concert Gospel Chops Blénod-lès-Pont-à-Mousson vendredi 28 novembre 2025.
Concert Gospel Chops
Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-28 20:00:00
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Plongez dans la magie de Noël avec Gospel Chops !
Le groupe vous donne rendez-vous le vendredi 28 novembre à l’église Saint-Etienne de Blénod pour un moment féérique
Billetterie en mairie (sauf samedi matin)Tout public
Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est evenement@blenod.fr
English :
Dive into the magic of Christmas with Gospel Chops!
The group invites you to join them on Friday, November 28 at Blénod’s Saint-Etienne church for a magical moment
Tickets at Town Hall (except Saturday morning)
German :
Tauchen Sie mit Gospel Chops in den Zauber der Weihnacht ein!
Die Gruppe lädt Sie am Freitag, den 28. November in der Kirche Saint-Etienne in Blénod zu einem märchenhaften Moment ein
Kartenverkauf im Rathaus (außer Samstagmorgen)
Italiano :
Tuffatevi nella magia del Natale con Gospel Chops!
Il gruppo si esibirà venerdì 28 novembre nella chiesa di Saint-Etienne a Blénod
Biglietti presso il municipio (tranne sabato mattina)
Espanol :
¡Sumérgete en la magia de la Navidad con Gospel Chops!
El grupo actuará el viernes 28 de noviembre en la iglesia Saint-Etienne de Blénod
Entradas en el ayuntamiento (excepto el sábado por la mañana)
