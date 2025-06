Concert gospel chorale Altichoeur – Saint-Michel-de-Bannières 29 juin 2025 18:00

Lot

Concert gospel chorale Altichoeur Eglise Saint-Michel-de-Bannières Lot

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-29 18:00:00

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-29

L’association des Amis de l’Eglise de St Michel de Bannières est heureuse d’accueillir cet ensemble vocal dirigé avec un grand professionnalisme et beaucoup de passion par Cendrine Antunes. L’acoustique de l’église reconnue et appréciée par les chanteurs et les musiciens qui s’y sont produits depuis de longues années mettra en valeur la beauté des chants du gospel

Sur réservation

Une vingtaine de chants sont au répertoire dont quelques grands classiques tels que Happy day, Oh when the saints, Hallelujah, Everybody clap your hands etc… .

Eglise

Saint-Michel-de-Bannières 46110 Lot Occitanie

English :

The Association des Amis de l?Eglise de St Michel de Bannières is delighted to welcome this vocal ensemble, directed with great professionalism and passion by Cendrine Antunes. The church?s acoustics, recognized and appreciated by the singers and musicians who have performed there for many years, will enhance the beauty of gospel songs

Reservations required

German :

Die Association des Amis de l’Eglise de St Michel de Bannières freut sich, dieses Vokalensemble begrüßen zu dürfen, das von Cendrine Antunes mit großer Professionalität und Leidenschaft geleitet wird. Die Akustik der Kirche, die von den Sängern und Musikern, die dort seit vielen Jahren auftreten, anerkannt und geschätzt wird, wird die Schönheit der Gospelgesänge hervorheben

Auf Reservierung

Italiano :

L’Association des Amis de l’Eglise de St Michel de Bannières è lieta di accogliere questo gruppo vocale, diretto con grande professionalità e passione da Cendrine Antunes. L’acustica della chiesa, rinomata e apprezzata dai cantanti e musicisti che vi si esibiscono da molti anni, esalterà la bellezza dei canti gospel

Solo su prenotazione

Espanol :

La Association des Amis de l’Eglise de St Michel de Bannières se complace en acoger a este conjunto vocal, dirigido con gran profesionalidad y pasión por Cendrine Antunes. La acústica de la iglesia, reconocida y apreciada por los cantantes y músicos que actúan en ella desde hace muchos años, realzará la belleza de las canciones evangélicas

Sólo con reserva previa

L’événement Concert gospel chorale Altichoeur Saint-Michel-de-Bannières a été mis à jour le 2025-06-15 par OT Vallée de la Dordogne