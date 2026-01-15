CONCERT GOSPEL CHORALE VOIX O’SHOW SALLE DU PICON Le Fousseret

CONCERT GOSPEL CHORALE VOIX O’SHOW

SALLE DU PICON 8 Place du 11 Novembre 1918 Le Fousseret Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 20:30:00

fin : 2026-02-20 22:00:00

Date(s) :

2026-02-20

Des voix qui réchauffent les cœurs, des harmonies pleines d’émotion, une énergie communicative et des vibrations qui réchauffent l’âme… la Chorale afro-pop-soûl, Voix O’show, c’est la joie de chanter ensemble !

Des voix qui réchauffent les cœurs, des harmonies pleines d’émotion, une énergie communicative et des vibrations qui réchauffent l’âme… la Chorale afro-pop-soûl, Voix O’show, c’est la joie de chanter ensemble !

Vendredi 20 Février à 20h30

Tarif 8€ / Réduit 5€ 8 .

SALLE DU PICON 8 Place du 11 Novembre 1918 Le Fousseret 31430 Haute-Garonne Occitanie +33 9 64 11 77 71 service.culturel@mairie-lefousseret.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Voices that warm the heart, harmonies full of emotion, communicative energy and vibrations that warm the soul? the Voix O’show Afro-Pop-Soul Choir is the joy of singing together!

L’événement CONCERT GOSPEL CHORALE VOIX O’SHOW Le Fousseret a été mis à jour le 2026-01-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE