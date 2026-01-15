CONCERT GOSPEL CHORALE VOIX O’SHOW SALLE DU PICON Le Fousseret
CONCERT GOSPEL CHORALE VOIX O’SHOW SALLE DU PICON Le Fousseret vendredi 20 février 2026.
CONCERT GOSPEL CHORALE VOIX O’SHOW
SALLE DU PICON 8 Place du 11 Novembre 1918 Le Fousseret Haute-Garonne
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-20 20:30:00
fin : 2026-02-20 22:00:00
2026-02-20
Des voix qui réchauffent les cœurs, des harmonies pleines d’émotion, une énergie communicative et des vibrations qui réchauffent l’âme… la Chorale afro-pop-soûl, Voix O’show, c’est la joie de chanter ensemble !
Vendredi 20 Février à 20h30
Tarif 8€ / Réduit 5€ 8 .
SALLE DU PICON 8 Place du 11 Novembre 1918 Le Fousseret 31430 Haute-Garonne Occitanie +33 9 64 11 77 71 service.culturel@mairie-lefousseret.fr
English :
Voices that warm the heart, harmonies full of emotion, communicative energy and vibrations that warm the soul? the Voix O’show Afro-Pop-Soul Choir is the joy of singing together!
L’événement CONCERT GOSPEL CHORALE VOIX O’SHOW Le Fousseret a été mis à jour le 2026-01-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE