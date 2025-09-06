Concert Gospel À coté des resto du cœur. Bâtiment rouge vitré, tout à gauche, dont l’entrée donne sur la route en face d’une cabane. Cluses

Concert Gospel

Début : 2025-09-06 18:00:00

fin : 2025-09-06 20:00:00

2025-09-06

Envie d’un moment vibrant et chaleureux ?

On t’invite à un magnifique concert gospel pour partager ensemble des mélodies douces, puissantes et pleines d’espoir. Viens vibrer avec nous !

English : Gospel concert

Looking for a warm and vibrant moment?

We invite you to a magnificent gospel concert to share sweet, powerful and hopeful melodies. Come and vibrate with us!

German :

Lust auf einen vibrierenden und herzlichen Moment?

Wir laden dich zu einem wunderbaren Gospelkonzert ein, bei dem wir gemeinsam süße, kraftvolle und hoffnungsvolle Melodien singen werden. Komm und schwinge mit uns!

Italiano :

Siete alla ricerca di un momento caldo e vibrante?

Vi invitiamo a un magnifico concerto gospel, dove potrete condividere dolci e potenti melodie piene di speranza. Venite e unitevi al divertimento!

Espanol :

¿Busca un momento cálido y vibrante?

Te invitamos a un magnífico concierto de gospel en el que podrás compartir dulces y poderosas melodías llenas de esperanza. ¡Ven y únete a la diversión!

