Concert Gospel Coullons

Rue Sergent Lelièvre Coullons Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-30 15:00:00
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Venez assister au concert de Gospel présenté par l’ensemble Scherzo Gospel et organisé par la mairie de Coullons, qui aura lieu le 30 Novembre à 15h à l’Église Saint Etienne de Coullons. .
Rue Sergent Lelièvre Coullons 45720 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 10 10
