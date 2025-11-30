Concert Gospel Coullons

Concert Gospel

Rue Sergent Lelièvre Coullons Loiret

Tarif : – – EUR

Début : 2025-11-30 15:00:00

Venez assister au concert de Gospel présenté par l’ensemble Scherzo Gospel et organisé par la mairie de Coullons, qui aura lieu le 30 Novembre à 15h à l’Église Saint Etienne de Coullons. .

Rue Sergent Lelièvre Coullons 45720 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 10 10

Gospel Concert

Gospel-Konzert

Concerto gospel

Concierto de gospel

