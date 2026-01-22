Concert gospel de la chorale Zanama

L’Église Saint-Laurent Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 15:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Concert gospel avec la chorale ZANAMA à Nogent-le-Rotrou.

Avec le groupe Zanama venez faire le plein d’énergie, communier et vibrer sous les voûtes de l’église Saint-Laurent.

Venez écouter un répertoire généreux dans la tradition gospel, chants de liberté, spirituels et titres universels.

Concert gospel avec la chorale ZANAMA à Nogent-le-Rotrou.

Avec le groupe Zanama venez faire le plein d’énergie, communier et vibrer sous les voûtes de l’église Saint-Laurent.

Venez écouter un répertoire généreux dans la tradition gospel, chants de liberté, spirituels et titres universels.

Certains morceaux vous donneront envie de taper dans les mains, d’autres de fermer les yeux, et quelques-uns risquent bien de vous coller des frissons jusque dans les bancs de l’église. .

L’Église Saint-Laurent Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Gospel concert with the ZANAMA choir in Nogent-le-Rotrou.

Join the Zanama choir for a high-energy concert under the vaulted ceiling of Saint-Laurent church.

Come and listen to a generous repertoire in the gospel tradition, with songs of freedom, spirituals and universal themes.

L’événement Concert gospel de la chorale Zanama Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-01-22 par OTs DU PERCHE