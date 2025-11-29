Concert Gospel de l’Avent à Haguenau

Place Albert Schweitzer Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29 20:00:00

fin : 2025-11-29 23:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Venez vibrer au rythme du Gospel avec la chorale Melody Gospel de Haguenau, sous la direction de Fanuel Apetcho. Un concert spirituel et chaleureux pour débuter la période de l’Avent.

Préparez vos cœurs et vos voix pour un moment de partage exceptionnel !

Venez vibrer au rythme du Gospel avec la chorale Melody Gospel de Haguenau, sous la direction de Fanuel Apetcho. Un concert spirituel et chaleureux pour débuter la période de l’Avent.

Entrée libre plateau

Ne manquez pas cette soirée musicale festive et émouvante. 0 .

Place Albert Schweitzer Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 86 51 82 50 chorale.melodygospel@gmail.com

English :

Come and vibrate to the rhythm of Gospel music with the Melody Gospel choir from Haguenau, directed by Fanuel Apetcho. A warm, spiritual concert to kick off the Advent season.

German :

Schwingen Sie sich in den Rhythmus des Gospels mit dem Chor Melody Gospel aus Haguenau unter der Leitung von Fanuel Apetcho. Ein spirituelles und herzliches Konzert zum Auftakt der Adventszeit.

Italiano :

Venite a vibrare al ritmo della musica Gospel con il coro Melody Gospel di Haguenau, diretto da Fanuel Apetcho. Un concerto caldo e spirituale per dare il via al periodo dell’Avvento.

Espanol :

Venga a vibrar al ritmo de la música Gospel con el coro Melody Gospel de Haguenau, dirigido por Fanuel Apetcho. Un concierto cálido y espiritual para dar el pistoletazo de salida al Adviento.

L’événement Concert Gospel de l’Avent à Haguenau Haguenau a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau