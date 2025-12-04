Concert Gospel de Noël Eglise Saint Magne Bizanos

Concert Gospel de Noël

Eglise Saint Magne 35 Rue Georges Clemenceau Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Ensemble vocal composé de trente chanteurs amateurs, la chorale Gospel Evidence dirigé par Luc Martinez, chef de choeur, interprète depuis 2011, avec passion et énergie, le répertoire classique et moderne de la musique Gospel.

Le gospel est un genre de musique chrétienne avec des dominantes vocales qui varient selon la culture. Il s’est développé en même temps que le blues primitif. L’origine de ce style provient des afro-américains chrétiens évangéliques, suivant les negrospirituals. Le mot gospel, du vieil anglais godspell, signifie évangile (mot d’origine grecque signifiant bonne nouvelle ), rappelant que le Gospel fait référence au Nouveau Testament (symbole d’une nouvelle naissance, d’une résurrection, de la grâce qui libère en lien avec l’émancipation des esclaves).

Un moment de pure émotion, de partage et de joie. Un concert qui se vit autant qu’il s’écoute. .

Eglise Saint Magne 35 Rue Georges Clemenceau Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 49 06 92 lions-billereenbearn@myassoc.org

