Concert Gospel de Noël de Fabienne Della-Moniqua Saint-Geneys-près-Saint-Paulien

Église Saint-Barthélémy Saint-Geneys-près-Saint-Paulien Haute-Loire
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Début : 2025-12-05 21:00:00
2025-12-05
Fabienne Della-Moniqua, Gospel de Nöel, Vendredi 05 Décembre 2025 à 21h dans l’église de Saint-Geneys-près-Saint-Paulien !
Église Saint-Barthélémy Saint-Geneys-près-Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 09 11 20
English :
Fabienne Della-Moniqua, Gospel de Nöel, Friday December 05, 2025 at 9pm in the church of Saint-Geneys-près-Saint-Paulien!
German :
Fabienne Della-Moniqua, Gospel de Nöel, Freitag, 05. Dezember 2025 um 21 Uhr in der Kirche von Saint-Geneys-près-Saint-Paulien!
Italiano :
Fabienne Della-Moniqua, Vangelo di Natale, venerdì 05 dicembre 2025 alle 21.00 nella chiesa di Saint-Geneys-près-Saint-Paulien!
Espanol :
¡Fabienne Della-Moniqua, Evangelio de Navidad, viernes 5 de diciembre de 2025 a las 21.00 h en la iglesia de Saint-Geneys-près-Saint-Paulien!
