Concert Gospel de Noël Rue de l’Église Landivisiau

Rue de l’Église Eglise Saint-Thuriau Landivisiau Finistère
Début : 2025-12-21 15:00:00
fin : 2025-12-21
2025-12-21
Concert de Noël, par la chorale Power of Gospel de Lampaul-Guimiliau, accompagnée de musiciens et dirigée par Cynthia Musson, cheffe de chœur.
Au programme nouveaux titres, chants gospel traditionnels et contemporains, chants de Noël.
Entrée libre, participation au chapeau. .
