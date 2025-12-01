Concert Gospel de Noël Rue de l’Église Landivisiau

Concert Gospel de Noël

Rue de l’Église Eglise Saint-Thuriau Landivisiau Finistère

Début : 2025-12-21 15:00:00

fin : 2025-12-21

2025-12-21

Concert de Noël, par la chorale Power of Gospel de Lampaul-Guimiliau, accompagnée de musiciens et dirigée par Cynthia Musson, cheffe de chœur.

Au programme nouveaux titres, chants gospel traditionnels et contemporains, chants de Noël.

Entrée libre, participation au chapeau. .

