Concert gospel de Noël Rodez

Concert gospel de Noël, lundi 22 décembre 2025 21h à l’église Saint-Amans.
réservation par téléphone 06.30.79.42.14.
Places VIP 12€, Places normales 10€. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Sous la direction de Renée Agaya, cheffe de chœur et soliste. Avec Rodez Gospel Choir et Love & Praise. .
English :
Christmas gospel concert, Monday 22 December 2025 9pm at Saint-Amans church.
reservation by phone: 06.30.79.42.14.
VIP tickets: €12, regular tickets: €10. Free for children under 12.
German :
Weihnachtliches Gospelkonzert, Montag, 22. Dezember 2025 21 Uhr in der Kirche Saint-Amans.
reservierung per Telefon: 06.30.79.42.14.
VIP-Plätze: 12?, normale Plätze: 10? Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren.
Italiano :
Concerto gospel di Natale, lunedì 22 dicembre 2025 ore 21.00 presso la chiesa di Saint-Amans.
prenotazioni telefoniche: 06.30.79.42.14.
Biglietti VIP: 12 euro, biglietti normali: 10 euro. Gratuito per i bambini sotto i 12 anni.
Espanol :
Concierto de gospel de Navidad, lunes 22 de diciembre de 2025 a las 21.00 h en la iglesia de Saint-Amans.
reservas por teléfono: 06.30.79.42.14.
Entradas VIP: 12 euros, entradas normales: 10 euros. Gratis para menores de 12 años.
