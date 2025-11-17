Concert gospel de Noël Rodez

Concert gospel de Noël

5 Rue de la Madeleine Rodez Aveyron

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Début : Lundi 2025-12-22

fin : 2025-12-22

2025-12-22

Concert gospel de Noël, lundi 22 décembre 2025 21h à l’église Saint-Amans.

réservation par téléphone 06.30.79.42.14.

Places VIP 12€, Places normales 10€. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Sous la direction de Renée Agaya, cheffe de chœur et soliste. Avec Rodez Gospel Choir et Love & Praise. .

English :

Christmas gospel concert, Monday 22 December 2025 9pm at Saint-Amans church.

reservation by phone: 06.30.79.42.14.

VIP tickets: €12, regular tickets: €10. Free for children under 12.

German :

Weihnachtliches Gospelkonzert, Montag, 22. Dezember 2025 21 Uhr in der Kirche Saint-Amans.

reservierung per Telefon: 06.30.79.42.14.

VIP-Plätze: 12?, normale Plätze: 10? Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren.

Italiano :

Concerto gospel di Natale, lunedì 22 dicembre 2025 ore 21.00 presso la chiesa di Saint-Amans.

prenotazioni telefoniche: 06.30.79.42.14.

Biglietti VIP: 12 euro, biglietti normali: 10 euro. Gratuito per i bambini sotto i 12 anni.

Espanol :

Concierto de gospel de Navidad, lunes 22 de diciembre de 2025 a las 21.00 h en la iglesia de Saint-Amans.

reservas por teléfono: 06.30.79.42.14.

Entradas VIP: 12 euros, entradas normales: 10 euros. Gratis para menores de 12 años.

