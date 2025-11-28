Concert gospel de solidarité avec Bethléem Eglise Saint-Louis-de-Montfort Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 20:00 –

Gratuit : non Entrée libre / Une quête “à la chaussette” sera proposée en seconde partie de soirée. Tout public

Ce concert, placé sous le signe de la solidarité et de la fraternité, a pour but de soutenir les jeunes parrainés par l’association dans leur scolarité, en aidant les familles en difficulté.La soirée sera animée par le groupe Deep River Voices, qui nous fera vibrer au rythme du Jazz et du Gospel, pour un moment de musique, de joie et d’espérance partagée.

Eglise Saint-Louis-de-Montfort Nantes 44800

06 03 13 25 41