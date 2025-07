Concert gospel d’été Gite de Montifaud Genouillé

Concert gospel d’été Gite de Montifaud Genouillé vendredi 1 août 2025.

Concert gospel d’été

Gite de Montifaud 1 Route Montifaud Genouillé Charente-Maritime

Début : 2025-08-01

fin : 2025-08-01

2025-08-01

Venez assister au concert de clôture du stage de chant gospel s’étant déroulé au gîte de Montifaud durant une semaine.



Mister BlaiZ et ses stagiaires vous invitent à partager un moment musical et de convivialité autour de chants Gospel traditionnels.

Gite de Montifaud 1 Route Montifaud Genouillé 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 58 87 18

English :

Join us for the closing concert of the week-long gospel singing workshop held at the Montifaud gîte.



Mister BlaiZ and his trainees invite you to share a musical moment of conviviality around traditional gospel songs.

German :

Besuchen Sie das Abschlusskonzert des Gospelkurses, der eine Woche lang im Gîte de Montifaud stattgefunden hat.



Mister BlaiZ und seine Kursteilnehmer laden Sie ein, einen musikalischen und geselligen Moment mit traditionellen Gospelgesängen zu teilen.

Italiano :

Venite a godervi il concerto di chiusura del corso di canto gospel di una settimana presso il gîte Montifaud.



Mister BlaiZ e i suoi apprendisti vi invitano a condividere un momento musicale di convivialità attorno a canzoni gospel tradizionali.

Espanol :

Venga a disfrutar del concierto de clausura del curso de canto gospel de una semana de duración en la casa rural Montifaud.



Mister BlaiZ y sus cursillistas le invitan a compartir un momento musical de convivencia en torno a canciones tradicionales de gospel.

